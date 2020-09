Figeac Aero pense à la consolidation

Le cas de Figeac Aero ressemble à celui de beaucoup d’équipementiers français. Mis à genoux par la crise du Covid-19, il doit envisager la consolidation comme moyen de survivre.

Figeac Aero envisage une consolidation avec d’autres équipementiers aéronautiques afin de faire face à la crise du Covid-19. Le 7 septembre, le groupe a indiqué dans un communiqué avoir « engagé une réflexion sur le rôle qu’il pourrait tenir dans la consolidation de la sous-traitance aéronautique qui le rend, de fait, incontournable en raison de sa position de leader en Europe, de son empreinte internationale, de son avance technologique et de sa diversification clients et produits (fuselage, voilures, empennage et moteurs) ». Il précise qu’il « étudiera toutes les options qui assureront la pérennité et le développement de ses activités ».

