Figeac Aero se projette dans l’avenir

Durement éprouvé par la crise du Covid-19, le groupe lotois Figeac Aero a prolongé un contrat de longue durée avec Safran Nacelles, qui va lui permettre d’étendre encore ses activités, notamment au Maroc.

C‘est un contrat de 140 M€ sur dix ans qui a été annoncé le 30 mai entre Figeac Aero et Safran Nacelles. Il concerne la fabrication et la livraison de milliers de pièces pour les nacelles d’A320neo. L’entreprise lotoise et le constructeur étaient déjà partenaires pour les nacelles, mais ce contrat prolonge et enrichit cet accord. Cela représente en tant que tel un chiffre d’affaires additionnel de 80 M€ par rapport au contrat déjà existant.

Cet article compte 420 mots.