Fin de propulsion pour les missiles ukrainiens

Faute de financement, l’usine NVO PKhZ, qui fournit les moteurs à propergol solide ukrainiens, a été forcée de suspendre sa production, interrompant du même coup l’activité de l’industrie missilière du pays. L’industrie spatiale ukrainienne est elle aussi en piteux état.

« L’usine est dans une situation critique et nous n’avons reçu aucun paiement depuis le début de l’année », déplore Léonide Chimane, directeur de NVO PKhZ (Pavlohadskiy Khimichniy Zavod) à Pavlohrad, près de Dnipro, devant les journalistes ukrainiens. En trois mois, 687 employés ont été mis au chômage et 190 de plus devraient bientôt les suivre.

Fondée en 1929, l’usine NVO PKhZ produit des explosifs et du propergol solide. Elle se charge aussi de la neutralisation de munitions et de systèmes propulsifs. Selon son patron, la fermeture de l’usine signifierait la fin des programmes de missiles ukrainiens.

Cet article compte 770 mots.