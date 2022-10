Firefly Aerospace atteint l’orbite à la deuxième tentative

Un an après l’échec de son vol inaugural, le lanceur Alpha a mis sa charge sur orbite, faisant de Firefly Aerospace la quatrième start-up américaine à y parvenir en cinq ans, mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là.

Le 3 septembre 2021, à Vandenberg, le premier exemplaire de vol du petit lanceur Alpha de Firefly Aerospace s’arrachait à sa table de lancement et s’élevait lentement dans le ciel de la base de Vandenberg, en Californie. Beaucoup trop lentement. Un des quatre moteurs Reaver de son premier étage s’est étouffé au bout d’une vingtaine de secondes et le lanceur a dû être détruit par le système de sauvegarde.

Un peu plus d’un an plus tard, le 1er octobre 2022, le deuxième vol s’est bien mieux déroulé et l’Alpha est parvenu à satelliser une capsule instrumentée ainsi deux cubesats et cinq pocketqubes. C’est un succès, certes, mais pas exempt de défauts.

