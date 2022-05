Ingolstadt, à la pointe de la mobilité aérienne

La jolie ville médiévale d’Ingolstadt, en Bavière, veut devenir le pôle de mobilité aérienne allemand avec le développement des drones électriques et du transport urbain volant. Airbus est le leader de cette initiative industrielle et académique.

Baptisé du nom de AMI (Air Mobility Initiative), ce rassemblement d’industriels, d’institutions publiques et d’universités vise à rendre réaliste le lancement d’offres de mobilité aérienne urbaine en Allemagne. Et c’est la ville de Ingolstadt qui est à l’origine de cette initiative, dont les aspects industriels sont menés par Airbus et sa branche Airbus Urban Mobility.

