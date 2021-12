L’innovation de défense présente sa collection 2021

Inauguré en 2018, le Forum Innovation Défense (FID) s’est tenu à Paris fin novembre et a mis en avant une sélection de technologies développées avec les différents modes de soutien apportés par le ministère des Armées. Dans le secteur aéronautique et spatial, un accent particulier a été mis sur l’intelligence artificielle, les capteurs, les drones et les matériaux.

Comme de tradition à cette époque de l’année, la Direction générale de l’armement (DGA) a tenu son forum de l’Innovation du 25 au 27 novembre. Il a été l’occasion de mettre en vedette un florilège de développements technologiques, en cours ou récemment achevés, de faire briller les nombreuses pépites industrielles du pays impliquées dans ceux-ci, et d’informer sur les dispositifs de soutien et de financement qui les ont rendu possibles, grâce au guichet unique d’innovation que constitue l’Agence de l’innovation de la défense (AID), créée en 2018.

De passage le 26 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, en a profité pour annoncer une démonstration technologique spatiale, le projet Keraunos, en coopération avec la start-up bretonne Unseenlabs (cf. encadré). Le ministre a aussi rappelé que le premier FID, en 2018, s’était ouvert avec le Flyboard de Franky Zapata. Grâce à un financement Rapid – consacré au développement de projets duaux, applicables aux domaines civil et militaire – obtenu via l’AID, le concept a été amélioré pour une plus grande discrétion acoustique, une autonomie accrue et l’optimisation de la masse de son moteur.

« Si l’AID s’est intéressée à ce projet, c’est parce que d’autres nations expérimentent cette nouvelle forme d’hypermobilité et parce que nos forces spéciales pourraient y trouver des applications dans le futur, a souligné Florence Parly. Prochainement, les forces spéciales expérimenteront une plateforme volante individuelle, pilotée, dérivée du Flyboard R, laissant le pilote libre de ses pieds et de ses mains. J’attends de voir cela. »

Cet article compte 1 900 mots.