Jakarta s’intéresse à beaucoup d’avions, dont le Rafale

L’Indonésie cherche à équiper ses forces aériennes afin de faire le poids face aux ambitions de la Chine. Jakarta fait donc le tour de toutes les chancelleries pour trouver les bons candidats.

Le ministre des Armées Florence Parly l’a confirmé le 4 décembre dernier, après une information du journal en ligne La Tribune : Paris a « beaucoup travaillé » avec Jakarta sur la vente possible de « 36 Rafale » à l’armée indonésienne. La Tribune parlait elle de 48 avions. Mais la France est loin d’être la seule à proposer son appareil. Le 14 décembre, des médias asiatiques rapportaient que la décision avait été prise à la suite de la visite du secrétaire d’État à la défense américain Christopher Miller les 7 et 8 décembre dans le pays : Jakarta achèterait finalement des F-15 Eagle et de F/A-18 Super Hornet.

Cela fait plusieurs années que le pays cherche à faire monter en gamme son armée de l’Air, qui dispose pour l’instant d’une quinzaine de Su-27 et Su-30, d’une trentaine de F-16 ainsi que des FA-50 sud-coréens et Hawk britanniques, pour une flotte composée au total d’environ 60 avions.

