SCAF : Le rideau va tomber sur le NGF

L’ultime médiation entre Français et Allemands autour des responsabilités industrielles sur l’avion de combat NGF du programme Scaf a échoué, rapporte le quotidien économique allemand Handelsblatt. Le profond désaccord entre Dassault et Airbus pourrait ouvrir la voie à un système à deux avions.

Le chancelier Friedrich Merz et le président Emmanuel Macron se retrouveront les 23 et 24 avril à Chypre pour le sommet informel des dirigeants européens. Cela pourrait être l’occasion d’acter la fin du programme Scaf (Système de combat aérien futur) tel qu’il a été lancé en 2017. La médiation de la dernière chance, menée par l’ancien Délégué général de l’armement Laurent Collet-Billon, pour la France, et par Frank Haun, l’ancien patron du fabricant de blindés KNDS (coentreprise de Krauss-Maffei Wegmann outre-Rhin et du français Nexter), a en effet échoué, rapporte le Handelsblatt. Deux rapports distincts auraient même été rédigés, actant un différend jusque dans ses conclusions !

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