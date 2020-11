Joe Biden : Le climat avant la Lune

La présentation de la proposition de budget 2022 en mars sera pour la nouvelle administration l’occasion d’infléchir la stratégie de la Nasa pour les prochaines années. En annonçant un retour immédiat sous le régime de l’Accord de Paris et en mettant en avant le changement climatique parmi les quatre grandes priorités de leur mandat, Joe Biden et Kamala Harris, qui héritera de la présidence du National Space Council, ont fixé le cap. Cela annonce clairement un retour de l’agence américaine, ainsi que de la NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration), en première ligne sur l’observation du climat et de l’environnement.

