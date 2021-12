Le télescope spatial JWST, successeur de Hubble, cumule retards et dépassements, mais les Européens ont tenu les coûts et les délais de leur contribution et bénéficieront d’un retour scientifique supérieur à leurs homologues américains.

Avec sa capacité de lancement double, Ariane 5 est habituée à emporter une charge utile doublement plus coûteuse que les autres lanceurs. Avec la mise sur orbite du James Webb Space Telescope (JWST), prévue le jour de Noël, le lanceur européen pourrait battre tous les records. Pour la Nasa, le programme se chiffre à plus de 9,7 Md$, ce qui représente un dépassement de 95 % et un retard de 90 mois par rapport aux objectifs fixés en 2009. Lorsque le développement avait été lancé en 1996 sous le nom de NGST (Next Generation Space Telescope, le budget était estimé à 500 M$ pour un lancement en 2007. Cette multiplication par vingt a principalement touché la partie américaine du programme.

Cet article compte 340 mots.