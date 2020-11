Kleos va déployer ses cubesats d’écoute électromagnétique

Et de trois. Après HawkEye360 et Unseenlabs, les Luxembourgeois de Kleos Space vont enfin rejoindre le monde des start-up disposant d’une constellation pour détecter et localiser les signaux à la surface de la Terre et des mers.

Avec huit mois de retard dus à la pandémie de Covid-19, la start-up luxembourgeoise Kleos Space va enfin pouvoir assister le 7 novembre à la mise sur orbite de ses quatre premiers satellites conçus pour la détection de signaux électromagnétiques.

Ces quatre cubesats 6U, développés par le constructeur danois GomSpace, voyageront en passagers auxiliaires sur un lanceur indien PSLV. Ils rejoindront une orbite inclinée à 37° assurant un survol fréquent des régions tropicales et équatoriales, et notamment de nombreuses zones de crises, des côtes somaliennes au détroit de Malacca et à la Mer de Chine méridionale, ou de la Méditerranée aux Antilles.

