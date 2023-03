Après une série d’études préparatoires, la Commission européenne passe aux choses sérieuses sur son projet de constellation « souveraine » Iris2 pour la connectivité sécurisée en Europe. Un appel d’offres a été émis en vue d’accorder une concession de douze ans pour développer et lancer l’exploitation du système, dont l’architecture n’est pas encore définie.

Depuis novembre dernier, la future constellation souveraine européenne Iris2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivité and Security by Satellite) a un nom et un budget. Depuis le 20 mars et les décisions du Parlement et du Conseil européens, elle a aussi un cadre juridique avec l’établissement du Programme de connectivité sécurisée de l’Union, « troisième pilier » de souveraineté spatiale après les programmes Galileo et Copernicus.

Il ne lui manque plus qu’un maître d’œuvre et un opérateur. Ce devrait être chose faite d’ici le 9 février prochain, date fixée pour la signature du contrat de concession de douze ans, dans le cadre d’un partenariat public-privé, à l’issue de la sélection qui s’est ouverte le 24 mars avec l’émission d’un appel d’offres officiel par la Direction générale de l’Industrie de la Défense et de l’Espace (DG Defis).

Cet article compte 1 050 mots.