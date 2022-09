Boeing a décroché un contrat de 5 Md$ de la MDA pour continuer à assurer la maintenance et le développement de l’antimissile GMD, mais ne chapeautera plus l’ensemble du programme.

Le système américain d’interception exo-atmosphérique des ogives balistiques, le GMD (Ground-based Midcourse Defense), est officiellement déployé depuis 1998 et en alerte depuis 2004. À ce jour, 40 missiles GBI (Ground-Based Interceptors) sont prêts à décoller dans leurs silos de Fort Greely, en Alaska, et quatre de plus à Vandenberg, en Californie, pour annihiler en vol, au-dessus du Pacifique, une éventuelle frappe nucléaire limitée en provenance de Corée du Nord vers le territoire des États-Unis.

