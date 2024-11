La sonde Dragonfly, du programme New Frontiers de la Nasa, sera lancée à bord d’un Falcon Heavy à l’été 2028. La mission consiste à déployer une drone multirotor dans l’atmosphère de Titan, la plus grosse lune de Saturne, pour explorer différents terrains, y prélever des échantillons et les analyser.

La Nasa a attribué un contrat d’un montant fixe de 256,6 M$ à SpaceX pour un lancement de Cap Canaveral, entre le 5 et le 25 juillet 2028, sur la version la plus puissante de ses lanceurs Falcon, en configuration entièrement consommable. Il s’agira de placer la sonde Dragonfly sur une trajectoire vers Titan, la plus grosse lune de Saturne, sur laquelle la sonde Huygens de l’ESA s’est posée en janvier 2005. Sélectionnée en 2019 comme quatrième mission d’exploration New Frontiers, après New Horizons lancé vers Pluton en 2006, Juno vers Jupiter en 2011 et Osiris-Rex/Apex vers l’astéroïde (101955) Bénou en 2016, Dragonfly est en cours de développement par l’Applied Physics Laboratory de l’université Johns Hopkins (JHU-APL) à Laurel, dans le Maryland.

