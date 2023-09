Osiris-Rex a livré ses échantillons d’astéroïde

La sonde américaine Osiris-Rex, partie étudier l’astéroïde géocroiseur (101955) Bénou en 2016 a survolé la Terre le 24 septembre pour y larguer la capsule contenant les échantillons qu’elle y a récolté.

Pour la troisième fois, les équipes de la Nasa et du polygone d’essais de l’Utah ont récupéré une capsule d’échantillons extraterrestres. Après celle de Genesis qui a ramené des particules de vent solaire en avril 2004 et celle de Stardust avec des particules de queue de comète en janvier 2006, la capsule d’Osiris-Rex (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), elle, s’est posée avec à son bord des échantillons récoltés à la surface d’un autre astre du système solaire, l’astéroïde (101955) Bénou. Lancée en septembre 2016, la sonde a rejoint le géocroiseur de 500 m de diamètre en octobre 2018 et l’a étudié pendant trente mois avant de reprendre le chemin de la Terre en mai 2021.

