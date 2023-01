Après plus de dix ans d’études théoriques et d’essais en soufflerie, le concept d’avion à voilure contreventée à longue élongation vient de recevoir un coup de pouce dans le cadre du programme américain de réduction des émissions de carbone. Un partenariat entre Boeing et la Nasa pourrait préparer la future famille de monocouloirs du géant américain.

Boeing a-t-il trouvé le concept de son futur monocouloir ? Le géant américain est associé à la Nasa pour développer un démonstrateur à grande échelle d’avion moyen-courrier doté d’ailes à très grand allongement. Cette architecture permet de réduire fortement la traînée et donc les émissions de carbone de l’appareil. Un tel concept pourrait préfigurer ce que serait le successeur de l’actuel 737, le rival américain de l’A320 d’Airbus, car dans la quête du « net zéro » engagée par l’industrie aéronautique, la voilure joue un rôle essentiel au même titre que le mode de propulsion, le type de carburant ou la masse des avions et les matériaux qui les composent.

Le constructeur aéronautique, accompagné de son équipe industrielle, va « diriger le développement et les essais en vol d’un avion de démonstration à grande échelle Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) » dans le cadre du projet « Sustainable Flight Demonstrator » (SFD), ont annoncé les deux partenaires.

