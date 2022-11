Le F-16 de Lockheed Martin va renforcer le dispositif de l’Otan dans les Balkans avec le transfert de 32 appareils de la Norvège vers la Roumanie, pour achever le retrait des antiques MiG-21.

Les forces aériennes des pays membres de l’Otan les plus proches du conflit en Ukraine ne sont pas les mieux équipées. La Bulgarie aligne encore 18 MiG-29 qu’elle va devoir mettre au rebut d’ici un an et pourrait les remplacer par des Gripen de location ou des Mirage 2000 d’occasion. La Roumanie, elle, dispose encore de 23 MiG-21 Lancer, version du vénérable chasseur soviétique modernisée avec Elbit à la fin des années 1990, qui doivent eux aussi être retirés du service l’an prochain.

