La Pologne aussi veut sa constellation d’observation

Les constellations d’observation de la Terre sont à la mode et chaque pays européen veut la sienne, quitte à demander à l’ESA de gérer le projet. Après l’Italie, l’Espagne et le Portugal, c’est au tour de la Pologne.

L‘ESA deviendrait-elle un guichet technologique où chacun vient faire financer son projet national et profiter de l’expertise européenne ? Après la constellation italienne Iride et son homologue hispano-portugaise Atlántica, voici que la Pologne demande à son tour à l’ESA d’assurer la gestion technologique et contractuelle de sa propre constellation, baptisée Camilla.

Cet article compte 650 mots.