Avec la multiplication des missions, la récupération du premier étage des lanceurs Falcon 9 de SpaceX est devenue une routine. La technologie est démontrée, mais qu’en est-il de l’équation économique ? Quelques chiffres permettent de s’en faire une idée.

Depuis quatre ans, SpaceX récupère et réutilise régulièrement le premier étage de ses lanceurs Falcon 9. Le 9 mai, un de ces étages devrait voler pour la dixième fois, atteignant ainsi l’objectif fixé il y a trois ans pour la version Block 5 du lanceur.

Ce succès technique et médiatique indéniable nourrit l’idée que la réutilisation est la seule option pour les lanceurs futurs et même pour le transport spatial actuel. Pourtant, l’effondrement des prix attendu avec ce changement de paradigme n’est pas encore au rendez-vous car l’équation économique d’ensemble, dissimulée par l’opacité de la comptabilité de la firme d’Elon Musk, reste ambiguë.

Il n’existe pas, à ce jour, de lanceur réutilisable en service. Le Falcon 9 de SpaceX est un système semi-réutilisable, dont le premier étage et la coiffe peuvent être récupérés et remis en état de vol. Le second étage, lui, est neuf et détruit à chaque vol. Il représenterait entre un quart et un tiers du coût du lanceur.

La première récupération d’un premier étage de Falcon 9 remonte à décembre 2015. Le premier vol d’un étage ayant déjà volé n’a eu lieu qu’en mars 2017.

Cet article compte 1 240 mots.