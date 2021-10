Le B-52H sera remotorisé par Rolls-Royce

Le doyen des bombardiers stratégiques américains, le B-52H, va être remotorisé par Rolls-Royce. Le marché pourrait atteindre 2,6 Md$.

Rolls-Royce a été retenu pour remotoriser les B-52H Stratofortress de l’armée de l’air américaine, a annoncé le motoriste le 24 septembre. Les moteurs F-130 remplaceront les TF33 de Pratt & Whitney, version militaire du JT3D qui équipait naguère les Boeing 707 et Douglas DC‑8. Cette version militarisée du BR725 qui propulse le Gulfstream G650, sera montée sur les bombardiers stratégiques de l’US Air Force, dont le plus récent est sorti des chaînes de Boeing en 1962 et dont le cycle d’exploitation a été prolongé.

