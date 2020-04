Le Covid-19 terrasse le secteur aérien

Une crise soudaine et violente, aux effets durables. Il est encore difficile d’y voir clair dans le tumulte qui a saisi l’aérien en quelques semaines à peine, mais par son ampleur, la crise du Covid-19 laisse augurer de changements profonds pour le secteur. Des tendances observées avant la pandémie semblent gagner en consistance, et pourraient devenir les nouvelles lignes de force autour desquelles s’articulera l’industrie aéronautique une fois la crise passée, notamment le recentrage du marché autour du milieu de gamme, entre le moyen et le long-courrier.