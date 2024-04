Le Japon veut revenir dans l’aviation commerciale

Tokyo veut se faire une place sur le marché des avionneurs. Le gouvernement du Japon va attribuer 33 Md$ au développement par ses industriels d’un nouvel appareil fonctionnant avec une énergie propre.

L‘abandon du SpaceJet de Mitsubishi en 2023 après quinze ans d’effort ne marquera pas la fin des ambitions japonaises. Le 27 mars 2024, le ministère de l’Économie et du Commerce a annoncé un plan en faveur de l’aéronautique : « Le Japon doit plonger dans les territoires profitables et à haute valeur ajoutée, plutôt que de se contenter d’être fournisseur », a déclaré le chef de la division aéronautique et défense du ministère.

