Le Pérou finit par choisir le F-16V

Ni Gripen, ni Rafale, le Pérou a finalement sélectionné le F-16V Viper de Lockheed Martin pour renouveler son aviation de combat. Le marché devrait être finalisé par le gouvernement qui sortira des urnes le 12 avril.

Lima rentre dans le rang et s’ancre un peu plus dans la sphère d’influence américaine en renonçant à se fournir en avions de combat en Europe. Depuis 2024, le Pérou cherche à remplacer les onze Mirage 2000P et les six MiG-29 de la FAP (Fuerza Aérea del Perú) et le Gripen E de Saab était donné favori à la fin de 2025, face au Rafale F4 de Dassault Aviation et au F-16V Viper de Lockheed Martin.

