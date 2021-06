La Suisse s’apprêterait à sélectionner le Rafale français pour le renouvellement de son aviation de combat selon la presse helvétique. Le marché de 6 Md de francs suisses (5,5 Md€) porte sur 30 à 40 appareils.

Le deuxième trimestre touche à sa fin et, à Berne, l’annonce des vainqueurs de la compétition Air2030, pour le renouvellement de la flotte d’avions de combat et des moyens de défense aérienne, ne saurait plus tarder. La date du 23 juin est même avancée par le quotidien de Suisse Romande Le Matin.

Selon la rumeur à Berne, qui transpire dans la presse, le Conseil fédéral serait en passe de choisir le Rafale de Dassault Aviation pour remplacer ses F/A-18 Hornet et ses F-5E Tiger 2. L’avion de combat français serait ainsi préféré au Typhoon du consortium Eurofighter mené par Airbus.

