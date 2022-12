Le Valor sélectionné pour remplacer le Black Hawk

Bonne nouvelle pour Bell Textron, claque pour l’équipe Boeing-Sikorsky, l’US Army a sélectionné le V-280 Valor face au SB>1 Defiant pour sa plus grosse commande de voilures tournantes depuis quarante ans.

La compétition FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) s’est achevée le 5 décembre par la sélection de l’appareil à rotors basculants V-280 Valor de Bell Textron pour le remplacement des Sikorsky UH-60 Black Hawk, hélicoptères de référence de l’US Army et des Marines depuis quatre décennies pour les missions d’assaut et d’évacuation sanitaire. L’UH-60 avait été sélectionné en 1976 et était entré en service en 1979.

La compétition FLRAA a été initiée en 2019, dans le cadre de l’initiative FVL (Future Vertical Lift) du Pentagone pour le renouvellement de la flotte d’hélicoptères militaires américains. Une seconde compétition reste ouverte avec le programme Fara (Future Attack Reconnaissance Aircraft), qui oppose le Bell 360 Invictus au Sikorsky Raider X, pour le remplacement des Bell OH-58D Kiowa Warrior retirés depuis 2017. Une décision est prévue mi-2023.

