Leonardo s’associe à Safran pour motoriser l’AW09

Le nouvel hélicoptère léger de Leonardo AW09 utilisera un moteur Safran Helicopters Engines. Le constructeur italien a sélectionné l’Arriel 2K d’une puissance de 1 000 shp (745 kW).

Un nouveau marché s’ouvre pour le motoriste tarbais. L’entreprise italienne Leonardo a finalement fait le choix de Safran Helicopter Engines pour son nouvel hélicoptère monoturbine. L’AW09 est développé en Suisse, à Mollis, dans le canton de Glaris, où il a été d’abord conçu sous le nom de SH09 par le constructeur Kopter, passé en 2020 dans les mains de Leonardo.

L’appareil devait originellement être motorisé par le HTS900 de Honeywell, mais Leonardo estime que le moteur de Safran « garantit une industrialisation et un soutien au plus haut niveau » avec « une maintenance simplifiée et des coûts d’exploitation compétitifs » grâce aux réseaux de maintenance des deux industriels.

