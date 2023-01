Les Émirats arabes unis visent la Lune |...

Rashid, le robot astromobile développé à Dubaï, est en route pour la Lune sur l’atterrisseur commercial japonais Hakuto R-M1, avec l’assistance d’ArianeGroup et du Cnes. Mais les Émirats arabes unis voient plus loin et envisagent un partenariat avec Boeing pour y envoyer aussi leurs astronautes.

Il y a un mois, tandis que le monde entier avait les yeux rivés sur le Qatar – avec sa coupe du Monde de football entachée par des questions de respect de l’environnement et du droit du travail ainsi que ses affaires de corruption qui éclaboussaient la Commission européenne – les Émirats arabes unis misaient une autre forme de « soft power » en jouant toutes les cartes technologiques disponibles pour conforter leur position de première puissance spatiale du monde arabe.

