Assiste-t-on à une reprise en main du programme des lanceurs européens ? L’ESA et ArianeGroup ont toutes deux décidé de changer de dirigeant. Tentative de décryptage.

On a coutume de dire qu’on ne change pas de cheval au milieu du gué, ou de pilote au milieu de la tempête. C’est pourtant ce que viennent de faire, quasi-simultanément, les deux entités qui pilotent la filière des lanceurs européens, et plus particulièrement Ariane 6 – à savoir l’ESA et ArianeGroup – en pleine crise historique de l’accès européen à l’orbite.

