À peine les livraisons de ses principaux avions civils avaient-elles repris que Boeing a dû les suspendre de nouveau à la demande de la FAA. Celles du 737 MAX ont pu reprendre mais pas celles du 787.

Boeing traverse une nouvelle zone de turbulences. Le géant américain a dû suspendre à nouveau les livraisons du 787 dans l’attente du feu vert de la FAA (Federal Aviation Administration) à la solution qu’il propose pour corriger des « problèmes de production ». Cette question de procédure et non une nouvelle difficulté technique, a été révélée par le Wall Street Journal. Elle intervient alors que l’avionneur est confronté à une mauvaise série, avec des immobilisations qui se succèdent sur ses deux programmes phares : le 787 Dreamliner et le 737 MAX.

