Une fois de plus, la Koninklijke Luchtmacht (KLu), l’armée de l’air néerlandaise, a préféré une solution extra-européenne pour répondre à ses besoins. Afin de remplacer les quatre C-130H Hercules constituant sa flotte de transport tactique, Christophe van der Maat, le ministre de la Défense a annoncé la sélection du C-390M Millennium (ex-KC 390) d’Embraer. Cinq appareils seront achetés à l’avionneur brésilien, dont le premier devrait être livré en 2026, Le retrait des C-130H doit intervenir d’ici 2031 et pourrait être accéléré.

Cet article compte 310 mots.