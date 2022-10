Plus de six ans après son entrée en service officielle, en août 2016, le premier sous-marin nucléaire indien, l’INS Arihant, a tiré un missile balistique en patrouille dans le Golfe du Bengale le 14 octobre. Selon le ministère indien de la Défense, le missile a été aurait atteint la zone cible « avec une très grande précision » et « tous les paramètres opérationnels et technologiques du système d’arme ont été validés ».

