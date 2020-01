Le F-35 réussit à Lockheed Martin

Les entreprises de défense américaines se portent très bien, à l’image de Lockheed Martin, qui a annoncé des résultats en hausse dans toutes ses divisions, notamment grâce à l’augmentation des livraisons du F-35.

Le F-35 et devenue une très bonne affaire pour Lockheed Martin. L’industriel de défense est le premier fournisseur du Pentagone, et cet accomplissement se reflète dans les résultats annuels publiés le 28 janvier.

La division aéronautique du groupe a livré l’an passé 134 F-35, et ambitionne de faire encore mieux en 2020, avec 141 avions à livrer. La hausse des volumes a permis de dégager un bénéfice de 2 Md$ pour la division, entièrement imputable à la montée en cadence de la production de l’appareil. L’appareil coûtant en moyenne 100 M$ (entre les trois versions, la A étant la moins chère et la C destinée à l’US Navy la plus coûteuse), l’avion a contribué pour environ 13 Md$ au chiffre d’affaires de l’entreprise, soit plus de la moitié de la division de Aéronautique, qui a réalisé 23,7 Md$.

