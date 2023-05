Méga commande de 737 MAX par Ryanair

Après y avoir renoncé il y a près de deux ans , Ryanair a fini par passer sa méga commande de 150 moyen-courriers 737 MAX10 à Boeing, non sans avoir obtenu un rabais significatif.

Boeing tope enfin avec Ryanair pour une méga commande de 737 MAX10. Après des mois de négociation serrée par son patron Michael O’Leary pour obtenir le bon prix, la compagnie low cost irlandaise a signé pour 150 appareils avec une option pour 150 de plus. « L’accord d’achat est le plus important de l’histoire de Ryanair », indique l’avionneur.

Au prix catalogue, la commande est évaluée à 40 Md$, mais Michael O’Leary a négocié pied-à-pied pour arracher le maximum de concessions à Boeing, même s’il a reconnu in fine avoir payé plus cher qu’espéré. Il avait annoncé renoncer à cette commande en septembre 2021 après dix mois de tractations, mais des discussions ont repris en janvier dernier entre la compagnie low cost et Boeing. Le Seattle Times a évoqué le montant de 17 Md$, soit un rabais de 57,5 %, sur la base des données sur les prix du marché de la société d’évaluation d’avions Avitas.

Cet article compte 580 mots.