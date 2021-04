Le groupe missilier franco-britannique MBDA a vu ses résultats baisser en 2020, souffrant de l’attentisme des commanditaires.

2020 restera une année particulière, même pour les groupes les plus solides et les moins touchés par les aléas sanitaires. Le missilier franco-britannique MBDA, dont les programmes sont dictés par le temps long des commandes d’État, aura malgré tout vu son chiffre d’affaires fléchir pendant la première année de la crise du Covid. Le groupe a réalisé 3,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2020, contre 3,7 Md€ en 2019, et surtout son ratio de commandes sur livraisons (book-to-bill) est resté inférieur à 1. Le montant total des nouvelles commandes n’a en effet atteint que 3,3 Md€ en 2020, contre 3,5 Md€ en 2019, et la valeur du carnet de commandes global est passée sous les 17 Md€, à 16,6 Md€.

Cet article compte 850 mots.