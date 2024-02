Nouvel échec de la dissuasion nucléaire britannique

Le ministère britannique de la Défense a confirmé l’échec du dernier tir de démonstration d’un missile Trident 2 (D5) à partir d’un de ses sous-marins au large de la Floride. Le précédent tir, en 2016, avait également été un échec , ce qui remet en doute la crédibilité de la dissuasion nucléaire de Londres, qui ne dispose pas d’autre vecteur.

La Royal Navy vit des heures difficiles. Les difficultés rencontrées avec son porte-avions HMS Queen Elizabeth, incapable de rejoindre l’exercice Steadfast Defender de l’Otan, le 3 février, et remplacé non sans difficulté par le HMS Prince of Wales dix jours plus tard, sont venus s’ajouter à un incident qui vient miner la crédibilité de la dissuasion britannique : l’échec du lancement d’un missile balistique Trident 2 (D5) à partir du HMS Vanguard, le 30 janvier, au large de Cape Canaveral.

Cet article compte 1 060 mots.