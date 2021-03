Les États-Unis et l’Union européenne ont décidé de suspendre pour quatre mois les surtaxes douanières autour des subventions à l’aéronautique, ouvrant la voie à un « désescalade » dans ce conflit commercial arbitré par l’OMC (Organisation mondiale du commerce) qui empoisonne les relations transatlantiques depuis des années

Après des années de guerre commerciale devant l’OMC autour des soutiens gouvernementaux accordés à Boeing et Airbus, une trêve de quatre mois a été déclarée de part et d’autre de l’océan Atlantique. « Le président Biden et moi avons accepté de suspendre tous nos tarifs [douaniers] imposés dans le cadre des litiges Airbus-Boeing, tant sur les produits aéronautiques que non aéronautiques, pour une période initiale de quatre mois », a annoncé le 5 mars la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président américain « a souligné son soutien à l’Union européenne et son engagement à réparer et à revitaliser le partenariat États-Unis-Union européenne », a de son côté indiqué la Maison Blanche.

Dans un communiqué commun, les deux partenaires ont assuré que « l’Union européenne et les États-Unis sont déterminés à parvenir à une solution négociée globale et durable aux différends aéronautiques ». « Les éléments clés d’une solution négociée comprendront des disciplines [règles de bonne conduite, ndlr] sur le soutien futur dans ce secteur, des mesures de soutien en suspens, le suivi et l’application, et le traitement des pratiques de distorsion des échanges et des défis posés par les nouveaux entrants dans le secteur en provenance d’économies non marchandes, comme la Chine », ont-ils précisé.

