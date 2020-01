Pas de crise sur l’emploi spatial en Guyane

Conséquence de la forte activité prévue en Guyane en 2020 suivie d’une transition vers une Ariane 6 aux campagnes plus courtes, les syndicats expriment leur inquiétude sur l’avenir de l’emploi dans le département français d’outre-mer. Mais de nouveaux chantiers arrivent.

En 2020, le centre spatial guyanais (CSG) à Kourou pourrait connaître jusqu’à quatorze campagnes de lancement : cinq pour Ariane 5, quatre pour Soyouz, quatre pour Vega et Vega C et une pour Ariane 6. S’y ajouteront trois campagnes d’essais au sol pour le moteur P120C et les lanceurs Vega C et Ariane 6. Dans le même temps, le chantier du complexe de lancement ELA-4, pour Ariane 6, doit être mené à terme. Toutes ces activités vont s’enchaîner et se chevaucher, demandant aux équipes du CSG et des industriels partenaires de donner le meilleur d’elles-mêmes.

