Un an après le début de la crise du Covid-19, et neuf mois après avoir annoncé 15 000 suppressions de postes, Airbus peut affirmer aujourd’hui que l’ajustement de ses effectifs pourra être réalisé sans avoir recours à des départs involontaires.

Airbus ne licenciera pas. L’avionneur a annoncé qu’il n’y aura aucun licenciement sec en France, en Allemagne et au Royaume-Uni dans le cadre de son plan de réduction d’effectifs en réponse à la crise du secteur. Il ne devrait pas non plus licencier en Espagne, où le dialogue social est toujours en cours.

« À l’heure actuelle, et grâce à l’efficacité de toutes les mesures sociales déployées jusqu’à présent, Airbus ne voit pas la nécessité de mettre en œuvre des licenciements contraints en France, en Allemagne et au Royaume-Uni – en attendant le déploiement réussi des mesures de mobilité interne en cours », a annoncé le constructeur aéronautique à l’issue d’un comité d’entreprise européen le 3 mars. « Du fait que le processus social a commencé plus tard en Espagne, les efforts sont toujours en cours pour atteindre les objectifs du plan d’adaptation là-bas », a-t-il ajouté.

