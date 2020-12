Un pont aérien sans précédent pour le vaccin anti-Covid

Les compagnies aériennes de passagers et de fret se préparent à relever l’un des plus grands défis logistiques de l’histoire de l’aviation : transporter des milliards de doses de vaccin dans le monde entier le plus rapidement possible, y compris dans les zones les plus reculées de la planète, pour endiguer la pandémie de Covid-19.

« Le monde compte sur nous » : United Airlines, American Airlines ou Delta Air Lines, Air France-KLM, Lufthansa, Emirates, DHL, FedEx et UPS mobilisent leurs équipes et leurs avions pour acheminer le vaccin de Pfizer et Moderna partout dans le monde dans les prochaines semaines. Les premières livraisons des vaccins Pfizer seront effectuées le 15 décembre, dans le cadre de l’opération « Warp Speed » mise en place par l’administration fédérale américaine, annonce CNN.

Cette opération titanesque nécessitera, selon l’IATA (Association internationale du transport aérien), l’équivalent de 8 000 « Jumbo Jet » pour transporter les doses nécessaires aux 7,8 milliards d’habitants de la planète. Le défi est d’autant plus complexe que ces vaccins doivent être acheminés dans des conditions de température parfois extrêmes, notamment celui de Pfizer qui doit être conservé à -70°C, sans rompre la chaîne du froid. Les compagnies aériennes avaient déjà joué un rôle crucial face à la pandémie au printemps, en permettant le transport d’équipements de protection, notamment les masques et les kits de test, pour lutter contre la pandémie.

