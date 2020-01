Le premier Spacebus Neo est sur orbite

Pour son premier vol de l’année, Ariane 5 a mis sur orbite deux satellites de télécommunications, dont le premier exemplaire de la nouvelle plateforme Spacebus Neo de Thales Alenia Space, développée dans le cadre du programme Neosat avec l’ESA et le Cnes.

La mise sur orbite d’Eutelsat Konnect, par une Ariane 5ECA le 16 janvier, constituait un événement fédérateur pour l’industrie, les agences spatiales et les opérateurs européens. D’une part, il s’agissait de la première mise en œuvre d’une nouvelle plateforme résolument moderne pour Thales Alenia Space. Cette plateforme Spacebus Neo représentait la première concrétisation du programme Neosat, entrepris conjointement par l’ESA et le Cnes pour soutenir la compétitivité et l’innovation dans l’industrie. Enfin, le satellite en lui-même doit donner une nouvelle dimension à la lutte contre la fracture numérique dans les zones peu ou pas desservies d’Europe et d’Afrique subsaharienne (cf. encadré).

Le programme Neosat a été lancé en novembre 2012 au Conseil ministériel de l’ESA qui se réunissait alors à Naples. Il s’agissait d’une nouvelle tentative de renforcer la compétitivité de l’offre commerciale des constructeurs européens de satellites face à leurs concurrents américains. Ces derniers bénéficiaient de la manne des budgets de développements militaires dont leurs homologues étaient dépourvus. Neosat se proposait de palier ce manque via des partenariats entre l’ESA et le Cnes d’une part et les industriels Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space d’autre part.

Premier fruit de cet effort, la nouvelle plateforme Spacebus Neo de Thales Alenia Space est devenue le cheval de bataille du constructeur pour la reconquête du marché géostationnaire. En quatre ans et demi, sept exemplaires en ont été commandés, dont deux par des clients extra-européens (cf. tableau).

