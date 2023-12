Le premier vol d’Ariane 6 est annoncé pour la mi-2024

À la suite du succès de l’essai à feu du 23 novembre, l’ESA, le Cnes, ArianeGroup et Arianespace ont dévoilé le calendrier de la dernière phase du développement d’Ariane 6, qui doit aboutir à un vol de qualification du lanceur entre le 15 juin et le 31 juillet 2024, avec quatre ans de retard sur le plan initial.

Une fois de plus, le 30 novembre, Joseph Aschbacher, directeur général de l’ESA, Toni Tolker-Nielsen, son directeur du Transport spatial, Philippe Baptiste, président du Cnes, et Martin Sion, président exécutif, et Stéphane Israël, P-DG d’Arianespace, ont multiplié les précautions de langage pour décrire l’ultime phase du programme de développement et de qualification d’Ariane 6 et annoncer un objectif de date pour le premier vol. Si aucune mauvaise surprise n’apparaît durant le dépouillement fin des données récoltées en essais, la revue de qualification doit rendre son verdict en avril. Cela permettra de lancer officiellement la campagne de lancement d’Ariane 6 FM1 pour la mission VA262 en vue d’un vol qui devrait avoir lieu entre le 15 juin – 36e anniversaire du premier vol d’Ariane 4 – et le 31 juillet.

