Alors que Boeing ne s’est pas entièrement remis de la crise qui a immobilisé ses monocouloirs 737 MAX pendant près de deux ans, une première inculpation a été prononcée à la suite des deux accidents qui ont tué 346 passagers et membres d’équipage. Elle ne concerne pas un responsable du programme mais un de ses anciens pilotes d’essai.

L’un des pilotes d’essai du 737 MAX a été inculpé pour fraude par la justice américaine, près de trois ans après le crash de Lion Air, en octobre 2018, qui a fait 189 morts. En mars 2019, un second crash, impliquant un 737 MAX d’Ethiopian Airlines, avait fait 157 morts, portant le nombre total des victimes à 346.

En tant que pilote d’essai en chef chez Boeing lors de la certification du 737 MAX, Mark Forkner, 49 ans, tenait un rôle clé dans la relation entre l’avionneur et la FAA (Federal Aviation Administration). Il est aujourd’hui poursuivi pour six chefs d’accusation. La justice américaine lui reproche notamment d’avoir transmis à l’autorité de régulation des « informations fausses, inexactes et incomplètes » sur le système anti-décrochage MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) du 737 MAX, à l’origine des deux accidents. Il est la première personne physique poursuivie dans cette affaire.

