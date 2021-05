Quatre jours et demi après s’être posé à la surface de Mars dans la plaine d’Utopia, l’astromobile chinois Zhurong a enfin envoyé ses premières images. Deux clichés ont été publiés le 19 mai par l’agence spatiale CNSA (Chinese National Space Agency), l’un montrant la face supérieure du robot, dont les panneaux solaires sont déployés, et l’autre la rampe par laquelle il doit descendre du module d’atterrissage le 22 mai avant d’entreprendre sa mission de trois mois à la surface.

La photo en couleurs a été prise par la caméra de navigation, située au sommet du mât. La photo en noir et blanc a été prise par la caméra à grand angle située sur la caisse du robot et qui servira à la détection et à l’évitement des obstacles. Les deux perches qui apparaissent de part et d’autre du champ de vision sont les antennes du radar pénétrateur de terrain.

La CNSA a aussi diffusé des vues du largage du module de descente par l’orbiteur de la sonde Tianwen 1.

