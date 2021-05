Avant même de voler, Ariane 6 est une réalité industrielle sur laquelle la filière commence à s’engager sur le long terme.

Ariane 6 ne volera que dans un an, mais la production est bien lancée et va même s’accélérer. Après le lanceur de qualification, payé par l’ESA, et les quatorze lanceurs de la phase de montée en puissance, les Ariane 6 devraient être produites en série et non plus par lots comme cela était la tradition depuis Ariane 1. Cette industrialisation de la filière des lanceurs est essentielle pour réduire les coûts, mais elle témoigne aussi d’une certaine confiance des partenaires dans la capacité d’Arianespace de commercialiser les missions.

Le 3 mai, à son siège parisien, ArianeGroup a signé un contrat avec MT Aerospace, filiale d’OHB, pour la production des lanceurs à partir du rang 16, pour des vols qui devraient débuter en 2025.

