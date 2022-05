Qantas entérine l’A350 pour ses vols ultra-long-courrier

Les plus longs vols commerciaux sans escale, pouvant durer jusqu’à vingt heures, seront assurés par des A350-1000. Qantas a confirmé sa décision d’il y a deux ans et demi en passant commande à Airbus des appareils ultra-long-courrier destinés à ce service unique au monde.

La compagnie australienne Qantas a confirmé une commande de douze A350-1000 dans le cadre de son projet « Sunrise » pour effectuer les liaisons commerciales sans escale vers Londres ou New York au départ de Sydney ou Melbourne à partir de 2025. Elle a également confirmé une commande de quarante moyen-courriers – vingt A220 et vingt A321XLR – destinés à renouveler sa flotte de monocouloirs, fournie jusqu’ici par Boeing.

« Désormais, l’A350 et le projet Sunrise permettront à presque toutes les villes du monde d’être à portée d’un vol direct de l’Australie », a déclaré Alan Joyce, le P-DG de Qantas. « Depuis plus de cent ans, Qantas est à l’avant-garde de la transformation de la façon dont le monde voyage, en particulier grâce aux vols directs », a-t-il ajouté. « C’est la dernière frontière et la solution définitive à la tyrannie de la distance qui a traditionnellement défié les voyages en Australie ».

