Quatre-vingt Rafale pour Abou Dhabi

Comme soupçonné depuis peu, le marché émirien s’est enfin ouvert au Rafale, avec la plus grosse commande jamais passée en une seule fois pour l’avion de combat de Dassault Aviation, moins d’un mois après la confirmation d’un second lot pour l’Égypte.

L‘Égypte ne sera pas longtemps restée le plus gros marché export du Rafale : les Émirats arabes unis (EAU) vont acquérir 80 Rafale au standard F4, la plus importante commande de l’avion de combat français depuis son entrée en service en 2004. Les contrats fermes signés avec Dassault Aviation et MBDA portent sur les appareils et des équipements associés, notamment les missiles air-air Mica NG. Abou Dhabi s’est également engagé sur l’achat de douze hélicoptères de transport militaire H225M Caracal d’Airbus Helicopters.

Le montant global de ces contrats, signés à l’occasion d’une visite du président français Emmanuel Macron dans le Golfe, s’élève à 16 Md€ soit deux fois la part française du contrat de sous-marins australiens récemment annulé. La livraison des Rafale est prévue entre 2027 et 2031.

