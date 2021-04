Quatorze ans après un rapprochement raté, les deux industriels français des systèmes d’emport et d’éjection vont fusionner, Rafaut se portant acquéreur de son ancien rival Alkan, pour tenter d’atteindre la taille critique pour les programmes futurs.

Héritage de son histoire industrielle, la France possède aujourd’hui deux équipementiers spécialistes des systèmes d’emport et d’éjection : Rafaut et Alkan. Longtemps rivaux, ils vont faire l’objet d’un rapprochement dans les prochaines semaines, sous la houlette de leurs actionnaires principaux. À terme, ils pourraient constituer un champion européen dans ce domaine très spécifique et trouver leur place au sein du programme de Système de combat aérien futur (Scaf) franco-germano-espagnol.

