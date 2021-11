Raytheon Technologies a relevé ses perspectives 2021 après un regain d’activité au troisième trimestre grâce à la reprise dans l’aérien. Le bénéfice net a bondi à 1,4 Md$, et le chiffre d’affaires s’est inscrit en hausse de 10 % à 16,2 Md$. Les résultats ont été portés par les filiales Pratt & Whitney et Collins Aerospace.

Pratt & Whitney a vu son chiffre d’affaires ajusté progresser de 25 % à 4,7 Md$, et Collins Aerospace de 7 % à 4,6 Md$. Le groupe d’aéronautique et de défense table désormais sur un bénéfice par action compris entre 4,10 et 4,20 $, contre 3,95 et 4 $ auparavant.

