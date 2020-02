Les externalisations reprennent pour les Armées françaises

Hélicoptères pour la marine, et bientôt pour l’armée de l’air, avions de renseignement, et peut-être bien plus encore… L’armée française a toujours plus recours aux externalisations pour permettre de mener des opérations qui dépassent les contrats de la Loi de programmation militaire, alors que les aéronefs en service connaissent des disponibilités très basses.

Le décalage de quatre ans du H160M Guépard, futur hélicoptère interarmées, a obligé l’armée française à louer des hélicoptères pour faire la soudure, les antiques Alouette III ne pouvant plus répondre aux besoins.



Douze Dauphin d’occasion seront donc loués à Héli-Union et DCI : c’est la filiale Helidax, possédée à 50 % avec Babcock, qui se chargera de faire de ces appareils issus du marché de l’offshore des hélicoptères militaires.

