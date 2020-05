Rolls-Royce pourrait supprimer 15 % de son effectif

Moins d’avions à livrer et à faire voler, c’est moins de moteurs à fournir et à entretenir. Pour Rolls-Royce, cela signifie que des suppressions de postes vont être nécessaires pour adapter l’entreprise à l’ère du Covid-19 et au marché qui la suivra.

En première ligne de la chaîne de sous-traitance aéronautique, les motoristes souffrent de la crise du transport aérien provoquée par le Covid-19. Le Britannique Rolls-Royce envisage ainsi de supprimer jusqu’à 8 000 postes sur plus de 52 000, principalement dans son activité aéronautique, a révélé le Financial Times.

En février, Rolls-Royce annonçait détenir une part de marché de 64 % sur le segment des long-courriers, or celui-ci est le plus affecté par l’interruption du trafic et il sera probablement le plus lent à redémarrer, certaines compagnies n’envisageant pas de retour à une grille des vols « normale » avant le second semestre 2021.

Cet article compte 780 mots.